Shorttrackster lag in Pyeongchang constant wakker, slaapt nu als een roos Suzanne Schulting klaar voor goud in Peking: ’Ik ben sneller dan ooit’

Suzanne Schulting tijdens een training in het Capital Indoor Stadium. Ⓒ René Bouwman

PEKING - Ze ’stuitert’ dit keer niet door het olympisch dorp, zoals vier jaar geleden wel het geval was in aanloop naar de Winterspelen. Suzanne Schulting is niet alleen als atleet gegroeid, maar ook als mens. In Peking staat de shorttrack-vedette voor de uitdaging van haar leven met kansen op vijfmaal eremetaal, om ondanks dat aan te geven dat de druk geen enkele invloed op haar heeft. „Destijds in Pyeongchang lag ik constant wakker, nu slaap ik als een roos.”