BBC excuseert zich na ‘ongepaste vraag’ aan Marokkaanse nationale vrouwenploeg

„In Marokko is het illegaal om een homoseksuele relatie te hebben. Hebben jullie in de ploeg lesbische speelsters, en hoe is het leven voor hen in Marokko?” De moderator van de persconferentie onderbrak: „Sorry, dit is een behoorlijk politieke vraag. We zullen gewoon bij voetbal blijven.” „Nee, het is niet politiek”, antwoordde de BBC-journalist. „Dit gaat over mensen, niet over politiek. Laat haar alstublieft de vraag beantwoorden.”

Tekst gaat verder onder de tweet

Marokko is het eerste Arabische land dat gekwalificeerd is voor het WK vrouwenvoetbal. Als de verdediger Nouhaila Benzina op het veld in actie komt, zal er voor het eerst een hoofddoek op het WK te zien zijn. De BBC reageerde intussen: „Het was nooit de bedoeling om leed te veroorzaken.”

Verbijstering

De andere journalisten op de persconferentie reageerden verbijsterd. „Deze vraag was allesbehalve oké – zeker omdat de speelsters zo in gevaar gebracht worden”, tweette Steph Yang, reporter van The Athletic. „De invloed van politiek op sport blijft natuurlijk onmiskenbaar. Daar gaan we het ook over hebben tijdens dit WK. Maar er moet opgelet worden met vragen die schade kunnen berokkenen.”

„De vraag had nooit gesteld mogen worden”, vindt Shireen Ahmed van het Canadese CBC. „Journalistieke vrijheid is hier niet de kwestie. Natuurlijk kan je vragen stellen over sociale wetten op verschillende plaatsen, maar als je daarmee iemand schaadt, is dat onethisch en gevaarlijk. Journalisten zijn verplicht om eerlijk, accuraat en tactvol te zijn.”

Tekst gaat verder onder de tweet

De Marokkaanse voetbalbond reageerde nog niet op het voorval. Marokko begon het WK met een nederlaag van 6-0 tegen Duitsland maandag.

Bron: Het Nieuwsblad