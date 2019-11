’Dutch Excellence’ Van Dijk op bezoek bij koningspaar

De aanvoerder van Oranje was daar voor de zogenaamde ’uitblinkerslunch’, de halfjaarlijke lunch op Paleis Noordeinde. Het koningspaar wil met de lunch hun erkenning uitspreken voor mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd. De geselecteerden hebben allemaal onlangs een prijs of onderscheiding ontvangen in hun werkgebied.

Van Dijk werd eerder dit jaar uitgeroepen tot UEFA Men’s Player of the Year. „Het was een eer om door de koning en de koningin uitgenodigd te worden op Paleis Noordeinde. Echt een speciale dag! Bedankt dat jullie mij hier wilden hebben en het was echt een voorrecht om omringd te worden door zo’n select gezelschap”, laat hij weten op Twitter.

Naast Van Dijk waren ook onder anderen judoka Noël van ’t End en BMX’er Twan van Gendt uitgenodigd.

De verdediger van Liverpool maakt zich ondertussen klaar voor de absolute kraker in Europa van dit weekeinde: Liverpool-Manchester City, zondag om 17.30 uur.

Bij winst staan The Reds 9 punten voor The Citizens in de Premier League en lonkt voorzichtig de eerste landstitel voor de club uit de stad van The Beatles sinds 1990. Lees hieronder meer over wat het betekent voor Van Dijk en ook Georginio Wijnaldum mochten The Reds de titel pakken: