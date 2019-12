Twente ontstemd door uitspraak Van Praag

Van Praag sprak in het programma relativerende woorden over het aantal doden en gewonden die in Qatar vallen bij de bouw van WK-stadions en betrok daarin de ineenstorting van het dak van de Grolsch Veste in 2011, waarbij twee doden te betreuren vielen.

Volgens Van Praag zijn de berichten over honderden doden per jaar bij de stadionbouw in Qatar overdreven. ,,De FIFA-voorzitter vertelde me dat het aantal doden in Qatar veel lager ligt. In ieder geval niet een paar honderd, maar rond de twintig. Wat is de waarheid? Bij FC Twente is ook een dak ingestort en daarbij zijn ook mensen gewond geraakt”, zei hij in het radioprogramma.

Op sociale media spreken supporters van FC Twente afkeurend over de vergelijking. FC Twente heeft zelf ook gereageerd. ,,Dit zijn zeer ongelukkige uitspraken, zeker naar de nabestaanden en gewonden van de ramp”, laat de club weten in een verklaring.