Opnieuw twijfels over EK-finaleronde op goedgevuld Wembley

„Het is geen beslissing die de Commissie zal nemen. Dat komt toe aan UEFA. Maar ik wil mijn twijfels uiten over de mogelijkheid om de halve finale en de finale van het EK te organiseren op Wembley, in een vol stadion, terwijl Groot-Brittannië de verplaatsingen van zijn burgers naar de EU inperkt”, zei Schinas, de Griekse ondervoorzitter van de Europese Commissie, in het Europees Parlement in Brussel.

Schinas is onder meer belast met de problemen van migratie en de bescherming van de Europese levenswijze. Hij is supervisor en coördinator van de activiteiten van verschillende commissarissen, onder wie die voor sport.

Op 22 juni kondigde de Britse regering aan dat ze 60.000 toeschouwers zou toelaten in het Wembley-stadion voor de halve finales en finale van het EK. Er waren aanvankelijk 40.000 toeschouwers gepland. Het stadion telt in totaal 90.000 plaatsen. Maar er is discussie over de organisatie van de drie wedstrijden in Londen. De Italiaanse premier Mario Draghi zei vorige week dat hij liever niet had dat de finale „zich afspeelt in een land waar de besmettingen snel toenemen.”