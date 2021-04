Formule 1: doorgaan Grand Prix van Canada in gevaar

Volgens diverse buitenlandse media verkeert de organisatie van de grand prix op Circuit Gilles Villeneuve ook nog eens in financiële problemen. Deze week zou een definitieve beslissing vallen.

Het zou het tweede jaar op rij zijn dat de Formule 1 Canada overslaat. Vorig jaar was er vanwege de uitbraak van het coronavirus ook geen Grand Prix. Circuit Gilles Villeneuve heeft een contract met de Formule 1 dat loopt tot 2029.

De verplichte quarantaine van 14 dagen bij aankomst in Canada vormt een probleem. Voor de hele entourage van de Formule 1, in totaal ongeveer 2000 mensen, is het een bijna onmogelijke opgave om dat te realiseren. Bovendien is de Formule 1 de week ervoor nog in Azerbeidzjan.

Istanbul wordt genoemd als mogelijke vervanger voor de race in Canada. Turkije maakte vorig jaar deel uit van de aangepaste racekalender, maar ontbreekt op de kalender van dit jaar. Het is ook de vraag of het Istanbul Park een race kan inplannen, want Turkije is stevig in de greep van de coronapandemie.

Luister ook naar de Formule 1-podcast van de Telegraaf, met voormalig coureur Christijan Albers & verslaggever Erik van Haren.