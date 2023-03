UK Open: Van Gerwen kopje onder in bloedstollende finale

Wie? Andrew Gilding, ja. Van Gerwen, de afgelopen weken gewend geraakt aan de ’Premier League-gezichten’, had ineens een speler tegenover zich die hij daar niet zo snel zou verwachten. Gilding (52) gooide in het Engelse Minehead pas zijn eerste finale voor een major-titel. Dat de dartveteraan ineens in zo’n finale stond, is exact waarom er een open loting wordt gehanteerd bij ’the FA Cup of Darts’. Het wordt gezien als de charme van het toernooi. Maar dat betekent niet dat Gilding daarmee per ongeluk de rode loper kreeg uitgerold. Hij versloeg zondag in de kwartfinale de Duitser Martin Schindler (10-4) die indruk had gemaakt op het WK en in de halve finale moest de Tsjechische toernooirevelatie Adam Gawlas eraan geloven (11-6).

Zo kreeg Van Gerwen een tegenstander in de finale die niet helemaal paste in het rijtje spelers dat hij het afgelopen weekend vroegtijdig de uitgang wees. De Vlijmenaar schakelde sinds ronde 6 achtereenvolgens Luke Humphries (10-4), Nathan Aspinall (10-6) en Dimitri Van den Bergh uit (11-6). Op papier dan. Want Van Gerwen had na een 2-0 voorsprong ineens zijn handen vol aan de Engelsman. Hij werd met een 3-2 achterstand de break in gestuurd en zag Gilding zelfs uitlopen naar 4-2.

Maar dat leek direct ook het laatste brutale dat ’Goldfinger’ in zijn hoofd mocht halen, want Van Gerwen stelde vervolgens orde op zaken met onder meer een ijzersterke 130-finish voor de tweede break: 6-4. Het was puur aan ’nalatigheid’ van Van Gerwen te danken, dat Gilding zich opnieuw aan de Nederlander mocht vastklampen. Toen hij meerdere dubbels miste om uit te lopen naar 9-6 voor de laatste pauze, gooide Gilding zich via een finish van 97 dichterbij: 8-7.

Van Gerwen bood die kans opnieuw, toen hij tops miste om via een 10-7 stand een voorschot te nemen op de titel. Gilding gooide dubbel 16 uit: 9-8. Dat wakkerde het vuurtje in Van Gerwen aan, die zich in negen pijlen naar een 81-finish gooide, maar daarbij bull’s eye miste. Gilding gooide zich naar 9-9. Het publiek maakte zich op voor een sensatie. Maar probeer Van Gerwen in de touwen te drukken en hij is op zijn best. Met een 170-finish kwam hij op 10-9. En tóch kwam Gilding weer langszij, tot de beslissende leg aan toe. Toen Van Gerwen 102 niet wist uit te gooien, gooide Gilding zich naar zijn allereerste major-titel in dartscarrière.

Van Gerwen meldt zich donderdagavond weer in Liverpool voor Night 6 van de Premier League, waarin hij de laatste twee avonden winnende afsloot en aan kop gaat in het klassement.