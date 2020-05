Schaatsploeg Jumbo-Visma dicht bij akkoord met Jutta Leerdam

„Het ziet er goed uit, er zijn alleen nog geen handtekeningen gezet”, bevestigt hoofdcoach Jac Orie. „Ik verwachtte eigenlijk vorige week al dat het rond zou zijn. Ik heb het ook liever vandaag dan morgen, ik hoop in elk geval dat het gaat gebeuren. Wat het struikelblok is? Dat zit aan de financiële en commerciële kant.”

Leerdam groeide in het afgelopen seizoen uit tot een ware sensatie op de langebaan. De Westlandse pakte namens Team Reggeborgh onder meer de Europese titel en de wereldtitel op de 1000 meter. In Salt Lake City bleef ze half februari met een winnende tijd van 1.11,84 maar een fractie boven het wereldrecord van de Amerikaanse Brittany Bowe (1.11,61).

Na haar imposante seizoen ging Leerdam in gesprek met de teamleiding van Reggeborgh over een nieuw contract. Dat leidde echter tot een breuk, die de jeugdige sprintster naar eigen zeggen totaal niet had zien aankomen.

Jumbo-Visma wil Leerdam „in eerste instantie” vastleggen tot en met de Winterspelen van Peking 2022. Haar vriend Koen Verweij (29), die na het seizoen eveneens vertrok bij Team Reggeborgh, zal een andere route moeten inslaan. „Met hem hebben we niet gesproken”, aldus Orie.

Jumbo-Visma trok na de winter ook de sprinters Kai Verbij en Dai Dai Ntab aan. Beiden stonden onder contract bij Team Reggeborgh. Tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis bewandelde de omgekeerde weg. Hij ging tot ieders verrassing na een samenwerking van elf jaar weg bij Orie en ondertekende half april een lucratief contract bij Reggeborgh, dat eerder ook al schaatsicoon Ireen Wüst aantrok.

De plotselinge breuk met Nuis doet Orie nog steeds pijn, hoewel hij tijdens een persdag in Wolvega trachtte om zijn aanhoudende onvrede en onbegrip nog een beetje te verbloemen. „Het kwam als een bliksemschicht bij heldere hemel. Ik dacht eerst aan een grap, toen hij me belde. Ik was daarna ook veel meer verbaasd dan echt boos. ’Wat is dit voor gelul, man?’, dacht ik. Of het bij Kjeld puur om geld ging? Ik zou het echt niet weten en ik hoef het ook niet meer te weten, maar het voelt nog steeds niet lekker. Kjeld is nu een tegenstander geworden, zoals de Japanners en de Russen.”