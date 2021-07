Wout van Aert stelt met weekendshow kandidatuur voor olympisch goud

Wout van Aert is een zeer gevaarlijke klant voor de tijdrit op de Spelen. Ⓒ ANP/HH

PARIJS - Zijn masterclass in het slotweekend van de Tour zal veel van zijn rivalen op de Zomerspelen doen sidderen. Wout van Aert was eerst ontketend in de tijdrit over 30,8 kilometer van Libourne naar Saint-Émilion. Hij vloog met een gemiddelde snelheid van 51.5 kilometer per uur over het parcours, om een dag later zijn Tour-feestje op de Champs Elysées in Parijs te bekronen met de meest gewilde sprintzege in het wielermetier. Met drie ritzeges is hij één van de grote sterren van deze Tour en gaf hij een vette knipoog richting Tokio.