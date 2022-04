Colombiaans voetbalicoon Freddy Rincon in kritieke toestand na auto-ongeluk

„Freddy Eusebio Rincon is in het ziekenhuis aangekomen met zwaar hersentrauma,” sprak een woordvoerder van het Imbanaco ziekenhuis. „Zijn toestand is zeer kritiek”.

Rincon (55) is voormalig aanvoerder van het Colombiaans elftal, waarmee hij de WK’s van 1990, 1994 en 1998 speelde. De middenvelder speelde in Europa voor Napoli en Real Madrid, en kwam in eigen land uit voor Santa Fe en América de Cali.

Ook in Brazilië was hij actief. Rincon won er met Corinthians in 2000 de eerste wereldtitel voor clubteams in de historie van de club.