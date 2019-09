Wiegman richt blik al op Tokio 2020

Met vrijwel dezelfde selectie als twee jaar eerder op het gouden EK werd afgelopen zomer op het WK in Frankrijk zilver in de wacht gesleept. Een nieuwe generatie talenten dient zich niet direct aan, al laat Wiegman met het oproepen van de 18-jarige Lynn Wilms van FC Twente wel zien dat ze haar ogen en oren open houdt. Voorlopig lijkt de bondscoach echter vooral nieuwe impulsen binnen haar huidige groep te zoeken.

In het met 7-0 gewonnen EK-kwalificatieduel met Estland liet ze haar creativiteit al even de vrije loop. Lineth Beerensteyn, normaliter buitenspeelster of zelfs spits, mocht in Tallinn in de tweede helft opdraven als rechtsback. „We zitten in een fase dat we dingen kunnen uitproberen.”

De bondscoach weet dat kwalificatie voor het EK van 2021 in Engeland geen probleem mag zijn. In een poule met Klein Duimpjes als Rusland, Slovenië, Estland, Kosovo en Turkije (vanavond de tegenstander in Heerenveen) is Oranje de torenhoge favoriet. En dus kan Wiegman af en toe experimenteren, mits de stand het toelaat. „We willen winnen, maar ons ook doorontwikkelen. Al zullen we niet het hele team omgooien.”

Voorafgaand aan het duel met Turkije zal Beerensteyn in het zonnetje worden gezet door Manon Melis, die ze afloste als topscoorster aller tijden van Oranje.