Josip Ilicic bezorgt Jasper Cillessen zwarte avond in Champions League

Bij de return in Spanje vertolkte Ilicic de hoofdrol. De 32-jarige Sloveen passeerde doelman Jasper Cillessen voor rust twee keer vanaf de stip en kwam in de tweede helft nog twee keer tot scoren. Ilicic werd daarmee de eerste speler die in de knock-outfase van de Champions League vier doelpunten maakte in een uitwedstrijd.

Ilicic opende al in de derde minuut de score, nadat hij onderuit was getikt door Mouctar Diakhaby. De Franse spits Kevin Gameiro trok de stand na twintig minuten gelijk, maar kort voor rust mocht Ilicic weer een penalty nemen nadat de VAR hands had geconstateerd van wederom Diakhaby. Opnieuw was Cillessen kansloos.

De Roon stond toen al niet meer op het veld. De middenvelder, international van Oranje, kon niet verder nadat hij een tik op z'n oog had gehad van Rodrigo.

Gameiro bracht Valencia aan het begin van de tweede helft opnieuw langszij en via Ferrán Torres nam de ploeg die Ajax uit de Champions League zette even later zelfs voor het eerst de leiding. Het gaf de supporters van Valencia die de wedstrijd noodgedwongen op tv moesten volgen weer een sprankje hoop. Ilicic maakte daar echter al snel weer een einde aan. Hij zorgde met zijn derde én vierde treffer van de avond voor een historisch feitje in het lege Mestalla.