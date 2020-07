Scorende Memphis Depay helpt Lyon aan zege

Memphis Depay (e) en ploeggenoot Tino Kadewere. Ⓒ ANP/HH

LYON - Memphis Depay heeft bij Olympique Lyon laten zien dat hij op de goede weg terug is. De international maakte het tweede doelpunt in de 2-1-zege van zijn ploeg op Celtic in een vriendschappelijk toernooi in Lyon.