Alleen Mercedes sneller dan Max Verstappen in tweede vrije training

Bottas scherpte in de tweede sessie het baanrecord aan tot 1.16,989. Regerend wereldkampioen Hamilton gaf in de tweede sessie twee tienden toe op zijn Finse teamgenoot, Verstappen was 0,246 seconde langzamer.

„Over het algemeen was het een goede dag. Ik denk dat we best tevreden kunnen zijn met de manier waarop de auto zich gedroeg. We zaten niet al te ver van Mercedes af, dus dat is een goede zaak. Qua balans van de auto kunnen we nog wel verbeteren,” aldus Verstappen, die eraan toevoegde dat de banden het beter hielden dan hij op voorhand had verwacht.

Onderbrekingen

De vrije training kwam twee keer tijdelijk stil te liggen. Eerst nadat Lando Norris met zijn McLaren crashte. Daarbij brak de voorvleugel van zijn bolide af. Norris kwam verder met de schrik vrij en gaf aan in orde te zijn. Nadat de McLaren was weggesleept, kon de oefensessie weer worden vervolgd.

Later moest de training opnieuw worden onderbroken. Dat kwam doordat de auto’s van Sergio Perez (Racing Point) en Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) elkaar toucheerden en er daardoor brokstukken op de baan kwamen te liggen. Dit keer was het oponthoud van kortere duur en konden de coureur nog een klein kwartier van hun vrije training benutten.

Eerste vrije training

Het Formule 1-circus is voor de eerste keer neergestreken op het circuit van Mugello. Verstappen beleefde in de eerste vrije training een aangename kennismaking. De 22-jarige Limburger klokte in zijn RB16 de tweede tijd. Alleen Mercedes-coureur Valtteri Bottas was sneller.

Verstappen heeft geen goede herinneringen aan vorig weekeinde, toen eveneens in Italië werd geracet. Op het circuit van Monza viel hij in de race met motorproblemen uit. De coureur van Red Bull wil zondag op het circuit van Mugello dan ook dolgraag iets rechtzetten.

