Abdou Harroui volgt Europees kampioen op in Italië

„Voor ’Appie’ is dit een mooie stap, naar een club in een topcompetitie’, zegt technisch directeur Henk van Stee van Sparta, die zijn pupil Italiaans international Manuel Locatelli ziet opvolgen bij Sassuolo. Hij vertrok deze zomer naar Juventus.

„Er waren al lange tijd veel clubs in de markt voor hem en wij wisten van zijn wens om een transfer te maken. Wij stonden hiervoor open, maar wel tegen onze voorwaarden. In Sassuolo hebben we een club gevonden die zowel aan de wensen van Sparta als van Appie voldoet, dus voor alle partijen is dit een prima uitkomst.”

Harroui stroomde in de jeugdopleiding van Sparta in, waarna hij in februari 2018 zijn debuut maakte in de hoofdmacht. Het seizoen erna, in de Keuken Kampioen Divisie, brak hij door en speelde hij een belangrijke rol in de promotie van Sparta, met onder meer twee goals in de halve finale van de play-offs. De ontwikkeling van Harroui zette zich in de Eredivisie voort en dat leidde tot een basisplaats eerder deze zomer bij Jong Oranje op het EK. In 103 officiële wedstrijden voor Sparta was hij achttien maal trefzeker.

„Ik ben Sparta heel erg dankbaar voor de laatste zeven seizoenen. Ik ben blij dat deze deal rond is, maar kijk met veel trots terug op mijn tijd bij Sparta. We hebben mooie dingen bereikt die ik niet zal vergeten”, laat Harroui weten.