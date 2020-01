De Laat en Breeuwsma grijpen naast medailles op 1000 meter

De Laat eindigde als vierde, Breeuwsma werd vijfde in de finale. Het goud was voor Shaolin Sandor Liu uit Hongarije.

De Laat en Breeuwsma hadden beiden door fouten van tegenstanders in de halve finales een vrije doortocht naar de finale gekregen. Daarin was de Hongaar Liu voor zijn broer Shaoang Liu de beste. Het brons was voor de Rus Semen Elistratov.

De Laat blijft met 37 punten derde in het klassement, achter de twee Hongaren. Hij heeft zes punten voorsprong op Elistratov. Breeuwsma plaatste zich met zes punten ook voor de superfinale over 3000 meter.