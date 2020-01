De Laat grijpt naast brons op EK shorttrack

De 25-jarige shorttracker begon aan de superfinale over 3000 meter als de nummer 3 van het klassement, maar zakte door de zege van de Rus Semen Elistratov naar de vierde plaats.

De Europese titel ging naar de Hongaar Shaoang Liu. Hij nam de titel over van zijn broer Shaolin Sandor Liu, die met twee punten minder als tweede eindigde. Elistratov werd met 65 punten derde voor De Laat, die met 50 punten genoegen moest nemen met de vierde plaats.

In de superfinale bemoeiden de twee Hongaren, al zeker van goud en zilver, zich niet meer met de eindzege. In de slotronde passeerde Elistratov buitenom de Belg Stijn Desmet. De Laat raakte ingesloten en finishte als derde. De Rus pakte zo voldoende punten om de Nederlander in te halen in het klassement.