Jan Albers uit raad van commissarissen PSV

„De lijn die Jan Albers hanteerde is ook de mijne; op de achtergrond blijven en van een gepaste afstand controleren, motiveren en inspireren. De koers van de club is vastgelegd in de Visie 2030. Die strategie is van ons allemaal en vormt de leidraad voor de komende jaren. Dat zal ook met mij als president-commissaris zo blijven”, aldus Van der Wallen.

De raad van commissarissen van PSV bestaat nu uit vier leden; Van der Wallen, Ton van Veen, Ingrid Wolf en Hans van Breukelen. Het viertal gaat samen in alle rust op zoek naar een vijfde lid, aldus de Eindhovense club.