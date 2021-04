Jacco Swart: ’Super League-clubs hebben zich verslikt in alle reacties’

Dat zegt de baas van de belangenbehartiger van de Europese competities tegenover BNR Nieuwsradio. „De enige optie is dat ze tot inkeer komen.”

„Ik zit in het kamp waarin iedereen zit, behalve de twaalf”, verklaart Swart verder. „We zullen proberen ze op andere gedachten te brengen, net als de nationale competities, de fans en de vakbonden dat proberen te doen. Vermoedelijk hebben ze zich verslikt in alle reacties, dit hadden ze niet verwacht. Ik hoop dat het gezonde verstand gaat zegevieren.”

Hij denkt dat de beslissing van de twaalf voorkomt uit frustratie. „Ze wilden de zeggenschap over de Champions League, maar die konden ze niet krijgen. Vervolgens hebben ze gezegd: we gaan het zelf doen. De eigenaren van deze clubs komen vaak uit de VS. Die zijn gewend dat de clubs op hun beurt weer de eigenaar van de competities zijn. Maar in Europa werkt dat anders.”

Ander systeem

Het hele systeem is hier anders volgens Swart, daarom gaat de opzet van de Super League niet werken. „Wij zijn gewend aan promotie en degradatie. Wie kampioen wordt, verdient een plaats in een Europees toernooi. Maar in hun opzet komen er vijftien clubs die altijd deelnemen, ongeacht de resultaten. Ook dat is heel anders dan we in Europa gewend zijn.”