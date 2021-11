Botic van de Zandschulp stijgt flink na beresterke week in Rusland

De in Veenendaal wonende tennisser is nu de nummer 63 van de wereld. Daardoor staat hij nog één plaats boven zijn hoogste ranking ooit. In september stond Van de Zandschulp even 62e nadat hij de kwartfinales had bereikt op de US Open. Volgende week doet hij mee in Stockholm

Van de Zandschulp had zich in Sint-Petersburg via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi waarin hij in de kwartfinales verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Andreij Rublev, de nummer 1 van de plaatsingslijst. In de strijd om een plek in de finale was vervolgens de Kroaat Marin Cilic te sterk voor de 26-jarige Nederlander.

Tallon Griekspoor steeg een plaats en staat nu 88e. In de top 10, geleid door de Serviër Novak Djokovic, is Jannik Sinner een nieuw gezicht. De Italiaan klom naar de negende plaats.