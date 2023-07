FC Twente-icoon Theo Pahlplatz (76) overleden

De Oldenzaler kwam van 1966 tot 1979 uit voor de club uit Enschede, waarmee hij onder andere de verloren UEFA Cup-finale tegen Borussia Mönchengladbach bereikte. Pahlplatz speelde 468 wedstrijden voor FC Twente en kwam 13 maal uit voor het Nederlands elftal. Met de tukkers won hij in 1977 de KNVB-beker.

Na zijn actieve carrière was Pahlplatz nog jarenlang actief als scout voor FC Twente. Ook zijn zoon Boudewijn speelde voor FC Twente en was later assistent-trainer. Theo Pahlplatz is 76 jaar geworden.