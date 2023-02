Gözübüyük fluit RB Leipzig - Manchester City in Champions League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Borussia Dortmund moet Adeyemi zeker drie weken missen

17.48 uur: Borussia Dortmund moet het zeker drie weken doen zonder de sterk spelende aanvaller Karim Adeyemi, zo meldt de Duitse topclub. Adeyemi liep zondag in de wedstrijd tegen Hertha BSC een hamstringbessure op.

De Duitse aanvaller raakte geblesseerd vlak voordat hij de voorzet gaf voor het tweede doelpunt van Dortmund, van Donyell Malen. Adeyemi had vlak daarvoor de score geopend. Dat was zijn vierde doelpunt in zes wedstrijden. Door de 4-1-zege kwam Borussia in punten gelijk met koploper Bayern München en Union Berlin.

Adeyemi mist door het herstel de Bundesliga-topper tegen RB Leipzig op 3 maart en hij ontbreekt waarschijnlijk ook op 7 maart in de tweede wedstrijd tegen Chelsea in de achtste finales van de Champions League. Dortmund won de eerste wedstrijd met 1-0 door een treffer van de aanvaller.

sc Heerenveen verlengt contract Bochniewicz

16.24 uur: sc Heerenveen heeft het contract van Pawel Bochniewicz verlengd tot medio 2026. De oude verbintenis van de Poolse international liep tot de komende zomer.

„Pawel is een betrouwbare en solide verdediger die voor de nodige stabiliteit zorgt en niet snel in paniek raakt”, verklaarde technisch manager Ferry de Haan. „Na zijn vervelende blessure heeft hij zich redelijk snel weer naar het niveau geknokt waar we op gehoopt hadden. We vertrouwen erop dat hij zich bij sc Heerenveen nog meer zal ontwikkelen als speler, als mens en één van de steunpilaren van het elftal zal blijven.”

Bochniewicz, die sinds 2020 in Friesland speelt, liep in 2021 een kruisbandblessure op. De verdediger speelde dit seizoen alle competitieduels voor Heerenveen. Hij is bij afwezigheid van de geblesseerde Sven van Beek tevens aanvoerder.

Gözübüyük fluit RB Leipzig - Manchester City in Champions League

15.08 uur: Scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft woensdag in Duitsland de leiding over de wedstrijd in de achtste finales van de Champions League tussen RB Leipzig en Manchester City. De return staat op 14 maart in Manchester op het programma.

Leipzig kwalificeerde zich in de groep als nummer 2 achter Real Madrid voor de knock-outfase van het grootste Europese toernooi. Het ongeslagen Manchester City ging als groepswinnaar door.

De Duitse ploeg staat op de vijfde plaats in de Bundesliga, 4 punten achter koploper Bayern München. Manchester City, de nummer 2 van Engeland, staat na een 1-1-gelijkspel afgelopen zaterdag bij Nottingham Forest 2 punten achter Arsenal. De koploper heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

Brouwer bereikt hoofdtoernooi in Marseille

14.46 uur: Gijs Brouwer heeft op het ATP-toernooi van Marseille het hoofdtoernooi bereikt. De 26-jarige Brouwer was in de tweede en laatste kwalificatieronde met 6-1 6-4 te sterk voor de Italiaan Raul Brancaccio, die als eerste geplaatst was in de kwalificaties. In het hoofdtoernooi neemt de nummer 3 van Nederland het op tegen de Zweed Elias Ymer, de mondiale nummer 172.

Brouwer baarde vorige week opzien in Rotterdam, waar hij op een wildcard tot de laatste acht reikte. In de kwartfinales werd hij vrijdagavond uitgeschakeld door Tallon Griekspoor. Brouwer kreeg in Ahoy op het laatste moment een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek.

Brouwer is sinds maandag de nummer 116 van de wereld, de hoogste ranking uit zijn loopbaan.

Real Madrid zonder Kroos en Tchouaméni naar Liverpool

13.39 uur: Trainer Carlo Ancelotti van Real Madrid heeft dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool niet de beschikking over Toni Kroos en Aurélien Tchouaméni. Het duo ontbreekt in de selectie van de titelhouder voor het duel op Anfield.

Liverpool kan mogelijk toch een beroep doen op Darwin Núñez. De aanvaller viel zaterdag tijdens de 2-0-zege bij Newcastle United na een uur uit met een blessure. Trainer Jürgen Klopp heeft echter de hoop nog niet opgegeven dat hij kan spelen. „Er is een kans”, zei de coach een dag voor de wedstrijd. „We moeten bekijken hoe hij omgaat met de pijn en als we dat weten, nemen we een beslissing.”

De wedstrijd tussen Liverpool en Real Madrid in de achtste finales is een herhaling van de eindstrijd van vorig jaar. De Spanjaarden waren toen in het Stade de France met 1-0 te sterk voor de ploeg van Klopp.

Real Madrid bezet in de Spaanse competitie de tweede plaats, op 8 punten van koploper FC Barcelona. Liverpool, de club van de Oranje-internationals Virgil van Dijk en Cody Gakpo, kent een tegenvallend seizoen en is de nummer 8 van de Premier League.

Het duel in Engeland begint dinsdag om 21.00 uur. De return in Madrid staat op 15 maart op het programma.

Titelhouder en concurrent van motorcrosser Herlings breekt been

13.01 uur: Kort voor de start van het seizoen in de MXGP heeft de Sloveense motorcrosser Tim Gajser een gebroken dijbeen opgelopen. De 26-jarige Gajser veroverde afgelopen jaar bij afwezigheid van Jeffrey Herlings zijn vierde wereldtitel in de hoogste klasse.

Herlings moest het afgelopen seizoen overslaan, na een operatie aan het begin van het jaar aan zijn linkervoet. De 28-jarige Brabander en Gajser streden de jaren daarvoor om de wereldtitel. Herlings, die in zijn carrière ook al vaak te maken kreeg met blessureleed, was in 2018 en 2021 de beste in de MXGP; de Sloveen in 2016, 2019, 2020 en vorig jaar.

Gajser raakte geblesseerd bij een crash in Italië, waar hij zich voorbereidde op de start van het seizoen. De Honda-coureur landde met zijn motor verkeerd na een sprong en liep daarbij een breuk in zijn rechterbovenbeen op. Gajser moet een operatie ondergaan en mist in ieder geval de eerste grands prix. Het seizoen begint op 12 maart in Argentinië. Op 20 augustus wordt in Arnhem de Grote Prijs van Nederland verreden.

Olympisch kampioene Thiam verdedigt meerkamptitel op EK indoor

12.37 uur: De Belgische meerkampster Nafissatou Thiam gaat bij de EK indoor in Istanbul toch haar titel verdedigen. De 28-jarige Thiam sloeg vorig jaar het indoorseizoen over en heeft zich nu ook niet specifiek voorbereid op een vijfkamp, maar de tweevoudig olympisch kampioene (2016 en 2021) heeft desondanks besloten wel naar Turkije te gaan.

„Na al deze maanden hard werken ben ik benieuwd waar ik sta”, zegt Thiam, die sinds enkele maanden met Michael Van der Plaetsen een nieuwe coach heeft. „Ik zie dit als de perfecte kans om mijn vorm te testen, terwijl ik ook waardevolle feedback kan verzamelen voor het outdoorseizoen. Ik ben niet specifiek voorbereid op een vijfkamp indoor, aangezien ik me nog aanpas aan een nieuwe trainingsroutine.”

Op de Spelen van Tokio had Thiam op het podium gezelschap van Anouk Vetter (zilver) en Emma Oosterwegel (brons). Vetter pakte vorig jaar bij de WK in Eugene weer zilver achter Thiam. De twee Nederlandse meerkampsters slaan de EK indoor over. Alleen Sofie Dokter, die begin deze maand in Apeldoorn haar Nederlandse titel op de vijfkamp prolongeerde, heeft zich geplaatst.

Formule 1-team Aston Martin deelt reservecoureurs met McLaren

12.30 uur: Het Formule 1-team van Aston Martin gaat de reservecoureurs Stoffel Vandoorne en Felipe Drugovich delen met McLaren. De Britse renstal kan tijdens de eerste vijftien grands prix van dit seizoen een beroep doen op de 30-jarige Belg en de 22-jarige Braziliaan als dat nodig is.

Aston Martin legde Vandoorne en Drugovich vorig jaar al vast. De Belg combineert zijn werk als test- en reservecoureur met de Formule 2. Afgelopen jaar werd hij wereldkampioen in de elektrische raceklasse. Drugovich pakte in dienst van het Nederlandse team MP Motorsport de titel in de Formule 2, dat wordt gezien als de opstapklasse naar de Formule 1.

De Canadees Lance Stroll en de Spanjaard Fernando Alonso, tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1, zijn dit jaar het vaste rijdersduo van Aston Martin. Bij McLaren zitten de Brit Lando Norris en de Australische debutant Oscar Piastri achter het stuur. Deze week zijn de testdagen van de Formule 1 in Bahrein, waar volgende week zondag het seizoen begint met de Grote Prijs van Bahrein. Op de kalender staan maar liefst 23 races.

Lavreysen en Hoogland naar Jakarta voor start Nations Cup

09.54 uur: De baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland maken deel uit van de Nederlandse ploeg voor de eerste Nations Cup van dit seizoen in Jakarta. De kopmannen van de sprintploeg waren eerder deze maand zeer succesvol op de EK in Zwitserland. Ze prolongeerden met Roy van den Berg hun Europese titel op de teamsprint en daarnaast pakte Lavreysen goud op de sprint en keirin en Hoogland op de kilometer tijdrit.

Nederland vliegt met een omvangrijke ploeg naar Indonesië voor de start van de Nations Cup, van donderdag tot en met zondag op de baan in Jakarta. Tweevoudig olympisch kampioen Lavreysen en Hoogland komen beiden in actie op de teamsprint, de sprint en keirin. Bij de vrouwen rijden Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet deze drie onderdelen; Kyra Lamberink gaat ook mee voor de teamsprint.

Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik rijden samen de koppelkoers en Havik doet ook mee aan de afvalkoers. Marit Raaijmakers komt in actie op het omnium en de afvalkoers.

Golfer Rahm na derde toernooizege van dit jaar terug op 1

08.14 uur: De Spaanse golfer Jon Rahm is terug aan kop van de wereldranglijst. De 28-jarige Rahm boekte op The Genesis Invitational in Los Angeles al zijn derde toernooizege van dit jaar en nam daardoor de eerste plaats van de mondiale ranking over van de Amerikaan Scottie Scheffler, die slechts een week op 1 stond.

Scheffler loste de Noord-Ier Rory McIlroy vorige week af aan kop de wereldranglijst. Rahm begon als nummer 3 van de ranglijst aan The Genesis Invitational, dat onderdeel is van de Amerikaanse PGA Tour. De Bask nam na de derde ronde de leiding in het toernooi en handhaafde zich zondag met een slotronde van 69 slagen aan kop. Met een totaal van 267 bleef hij de Amerikaan Max Homa twee slagen voor op de banen van de Riviera Country Club. Scheffler, vorig jaar winnaar van de Masters, eindigde met 276 op de gedeelde twaalfde plaats.

Rahm won vorige maand al twee evenementen op de PGA Tour, waaronder het Tournament of Champions op Hawai. Eind vorig jaar zegevierde de Spanjaard ook op het slottoernooi van de DP World Tour, de Europese tour, in Dubai. Rahm stond in 2020 voor het eerst aan kop van de wereldranglijst.

Tiger Woods sloot zijn eerste toernooi sinds het Britse Open van afgelopen zomer af met een ronde van 73 slagen. De vijftienvoudig majorwinnaar viel in het klassement terug naar de gedeelde 45e plaats met een totaal van 283. De 47-jarige Amerikaan veroorzaakte aan het begin van het toernooi nogal wat ophef, omdat hij tijdens de eerste ronde een tampon in de handen van zijn bevriende speelpartner Justin Thomas duwde. Volgens Woods was het een grapje, maar hij kreeg er veel kritiek op. Volgens critici wilde Woods ermee zeggen dat Thomas als een meisje speelde.