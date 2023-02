Sport kort: Lavreysen en Hoogland in Nederlandse ploeg bij start Nations Cup

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Lavreysen en Hoogland naar Jakarta voor start Nations Cup

09.54 uur: De baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland maken deel uit van de Nederlandse ploeg voor de eerste Nations Cup van dit seizoen in Jakarta. De kopmannen van de sprintploeg waren eerder deze maand zeer succesvol op de EK in Zwitserland. Ze prolongeerden met Roy van den Berg hun Europese titel op de teamsprint en daarnaast pakte Lavreysen goud op de sprint en keirin en Hoogland op de kilometer tijdrit.

Nederland vliegt met een omvangrijke ploeg naar Indonesië voor de start van de Nations Cup, van donderdag tot en met zondag op de baan in Jakarta. Tweevoudig olympisch kampioen Lavreysen en Hoogland komen beiden in actie op de teamsprint, de sprint en keirin. Bij de vrouwen rijden Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet deze drie onderdelen; Kyra Lamberink gaat ook mee voor de teamsprint.

Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik rijden samen de koppelkoers en Havik doet ook mee aan de afvalkoers. Marit Raaijmakers komt in actie op het omnium en de afvalkoers.

Golfer Rahm na derde toernooizege van dit jaar terug op 1

08.14 uur: De Spaanse golfer Jon Rahm is terug aan kop van de wereldranglijst. De 28-jarige Rahm boekte op The Genesis Invitational in Los Angeles al zijn derde toernooizege van dit jaar en nam daardoor de eerste plaats van de mondiale ranking over van de Amerikaan Scottie Scheffler, die slechts een week op 1 stond.

Scheffler loste de Noord-Ier Rory McIlroy vorige week af aan kop de wereldranglijst. Rahm begon als nummer 3 van de ranglijst aan The Genesis Invitational, dat onderdeel is van de Amerikaanse PGA Tour. De Bask nam na de derde ronde de leiding in het toernooi en handhaafde zich zondag met een slotronde van 69 slagen aan kop. Met een totaal van 267 bleef hij de Amerikaan Max Homa twee slagen voor op de banen van de Riviera Country Club. Scheffler, vorig jaar winnaar van de Masters, eindigde met 276 op de gedeelde twaalfde plaats.

Rahm won vorige maand al twee evenementen op de PGA Tour, waaronder het Tournament of Champions op Hawai. Eind vorig jaar zegevierde de Spanjaard ook op het slottoernooi van de DP World Tour, de Europese tour, in Dubai. Rahm stond in 2020 voor het eerst aan kop van de wereldranglijst.

Tiger Woods sloot zijn eerste toernooi sinds het Britse Open van afgelopen zomer af met een ronde van 73 slagen. De vijftienvoudig majorwinnaar viel in het klassement terug naar de gedeelde 45e plaats met een totaal van 283. De 47-jarige Amerikaan veroorzaakte aan het begin van het toernooi nogal wat ophef, omdat hij tijdens de eerste ronde een tampon in de handen van zijn bevriende speelpartner Justin Thomas duwde. Volgens Woods was het een grapje, maar hij kreeg er veel kritiek op. Volgens critici wilde Woods ermee zeggen dat Thomas als een meisje speelde.