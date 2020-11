KNVB-beker verder zonder amateurclubs

De voetbalbond haalt de 26 amateurclubs die zich voor het hoofdtoernooi hadden geplaatst, uit het speelschema vanwege de aanhoudende coronamaatregelen. Dat kondigde KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee (amateurvoetbal) dinsdagavond aan in het NOS-radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken.

Eerder besloot de KNVB alle duels in de eerste ronde van het bekertoernooi met amateurclubs te verplaatsen van eind oktober naar begin december. Door het huidige verbod op het spelen van wedstrijden voor amateurclubs kunnen ook op 1 en 2 december deze wedstrijden, zeventien in getal, niet doorgaan. Daarop heeft de KNVB nu besloten om alle amateurclubs terug te trekken. De voetbalbond zal woensdag tekst en uitleg geven over deze maatregel.

Eind oktober werden in de KNVB-beker in de eerste ronde al wel elf wedstrijden gespeeld tussen clubs uit het betaald voetbal.