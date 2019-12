Sport Kort: Zeilsters Bekkering en Duetz leiden op WK

Zeilen: Bekkering en Duetz leiden op WK

09.39 uur: Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben bij het WK in de 49erFX-klasse op de voorlaatste dag de leiding veroverd. De titelverdedigsters eindigden zaterdag in Auckland als derde, negende en dertiende en passeerden daarmee het Braziliaanse duo Martine Grael/Kahena Kunze. Beide zeilteams beginnen zondag aan de laatste twee races voor de medalrace met netto 76 punten.

Ook Odile van Aanholt en Cecile Janmaat staan in de top tien. Na de vijftiende en 21e plaats wonnen ze de slotrace, maar zakten ze wel naar plaats negen. Zondag volgen nog twee ’normale’ races waarna de beste tien teams in de medalrace uitkomen.

Bij de mannen klommen Bart Lambriex en Pim van Vugt in de 49er-klasse naar de achtste plaats. Na de 25e plaats in de eerste race eindigden ze in de daaropvolgende wedstrijden als vierde en negende. Lambriex en Van Vugt kunnen in Nieuw-Zeeland voor Nederland een landennominatie binnenhalen voor de Olympische Spelen. Als dat lukt, hebben ze drie kansen om die om te zetten in een ticket voor Tokio.

LeBron James. Ⓒ USA TODAY Sports

Basketbal: Lakers en Bucks blijven winnen

08.30 uur: Met Anthony Davis als topscorer was Los Angeles Lakers duidelijk de baas over Portland Trail Blazers. Met de zege van 136-113 kwam de koploper in de Western Conference van de NBA op twintig overwinningen tegen drie nederlagen. Slechts één team evenaart die score: Milwaukee Bucks, de koploper in de Eastern Division, boekte tegen LA Clippers eveneens de twintigste zege in 23 duels: 119-91.

Davis was in Portland goed voor 39 punten. LeBron James kwam tot 31 punten, mede dankzij vier driepunters.

Giannis Antetokounmpo, de ster van Milwaukee Bucks, was op zijn 25e verjaardag goed voor 27 punten en 11 rebounds. Zijn ploeg won in LA voor de veertiende keer op rij dit seizoen, een clubrecord.