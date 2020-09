Primeur voor Max Verstappen in Rusland

Lewis Hamilton, gestart van pole position, slaagde er door een tijdstraf niet in het recordaantal GP-zeges van Michael Schumacher (91 stuks) te evenaren. Hij kwam niet verder dan de derde plek. Op 11 oktober krijgt de zesvoudig wereldkampioen de kans om zich in Duitsland alsnog naast de Duitse racelegende te plaatsen. Dan wordt op de Nürburgring de GP van de Eifel verreden.

Al voor de start van de race was er commotie rond Hamilton. De leider in het klassement maakte twee keer een proefstart buiten de daarvoor aangegeven posities. Tijdens de race bleek dat hij voor dit vergrijp een tijdstraf kreeg van twee keer vijf, dus tien seconden. „In welk regelboek staat dat?”, vroeg de Brit zich geïrriteerd af. Bij zijn pitstop in de zeventiende ronde onderging Hamilton de straf, waardoor hij uiteindelijk als nummer 11 de race moest hervatten.

Verstappen constant

Verstappen reed op zijn beurt een solide race in Sotsji. Na het terugvallen van Hamilton kwam de tweede plek van de Limburger geen moment in gevaar. De tweede plek is zowel een primeur als een opsteker voor Verstappen, die door pech de laatste twee races, op Monza en Mugello, telkens voortijdig afhaakte. De Nederlander realiseerde voor het eerst in zijn carrière een podiumplek in Sotsji.

Hamilton leidt bij de start, maar zal door een tijdstraf de race niet winnen. Ⓒ ANP/HH

De start van Verstappen was zondag op het circuit aan de Zwarte Zee geen ideale. Bottas was de Nederlander direct voorbij. Door een uitwijkingsmanoeuvre moest Verstappen voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo even voor laten gaan, maar de derde plek had hij snel weer terug. Vervolgens kwam direct de safety car op de baan. Bij dezelfde manoeuvre als Verstappen reed Carlos Sainz tegen een muurtje. Zijn race zat er direct op. Ook Lance Stroll kwam niet verder dan één ronde. De coureur van Racing Point belandde in een muur: einde wedstrijd.

Na zijn terugvallen begon Hamilton in de 36 ronden die nog volgden natuurlijk aan een inhaalslag. De 35-jarige coureur haalde met zijn razendsnelle bolide acht coureurs in, maar in de buurt van Verstappen en zijn teamgenoot Bottas kwam hij geen moment. Hamilton leidt nog wel ruim in de strijd om het WK. De vedette van het veld laat Bottas en Verstappen voorlopig ver achter zich.

Hamilton moet uitkijken

Hamilton moet overigens wel op zijn tellen passen. Hij krijgt namelijk door zijn proefstarts van de verkeerde plek in totaal twee strafpunten op zijn superlicentie. Dat zijn er nu tien in totaal. Worden dit er twaalf, dan moet Hamilton een wedstrijd toekijken. De coureur uit Stevenage moet de komende vier races ongeschonden doorkomen, want pas daarna verlopen er punten.

