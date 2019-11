Strootman wint nipt met Marseille

Marseille leek af te stevenen op een 1-0-overwinning, maar Irvin Cardona maakte in de 88e minuut gelijk. In de resterende minuten wist Marseille averij nog net te voorkomen. Nemanja Radonjic zette Marseille een minuut later weer op voorsprong met een geplaatst schot in de verre hoek. Bouna Sarr maakte de eerste voor de thuisploeg, waar Kevin Strootman de hele wedstrijd meedeed.

Marseille staat vijf punten achter op koploper Paris-Saint Germain, dat zondag de uitwedstrijd tegen AS Monaco speelt.

Schalke naast Gladbach in Bundesliga

Schalke 04 is in de Bundesliga naast koploper Borussia Mönchengladbach gekomen. De club uit Gelsenkirchen maakte thuis een einde aan de opmars van Union Berlin, dat afgelopen weekend nog wist te winnen van Gladbach: 2-1.

Suat Serdar maakte vier minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd het winnende doelpunt. Met rechts krulde hij de bal achter Union Berlin-doelman Rafal Gikiewicz. De Belg Benito Raman had Schalke met een hard schot vanaf de rand van het strafschopgebied op voorsprong gezet en Marcus Ingvartsen maakte uit een penalty gelijk.

Schalke heeft een minder doelsaldo dan Gladbach, dat zondag Freiburg ontvangt. Schalke kan worden gepasseerd door RB Leipzig en Bayern München. Leipzig speelt zaterdag uit tegen SC Paderborn, Bayern wacht een thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen.

Union Berlin had de laatste drie competitieduels gewonnen.