Crisis bij FC Utrecht: druk neemt toe op kritische Michael Silberbauer

ZWOLLE - Het seizoen is nog maar net begonnen, maar nu al is het crisis bij FC Utrecht, dat de slechtste seizoenstart in 22 jaar beleeft. Na drie duels heeft het team van trainer Michael Silberbauer niet alleen nul punten, maar ook nul goals gemaakt. Bij de 1-0 nederlaag tegen PEC Zwolle werden ook nog eens geen kansen gecreëerd. Een zorgelijk beeld met Feyenoord komende zondag als volgende tegenstander.

FC Utrecht-trainer Michael Silberbauer beseft dat het tijd wordt om een wedstrijd te winnen. Ⓒ Pro Shots