Bekijk hier het F1-tijdschema voor de Grand Prix van Canada

Coureurs na drie jaar terug in Montréal

Sebastian Vettel, Charles Leclerc en Lewis Hamilton stonden drie jaar terug op het podium in Montréal. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het Formule 1-spektakel steekt na een paar Europese races de Atlantische Oceaan over. Het Circuit Gilles-Villeneuve in Montréal is het strijdtoneel van de negende Grand Prix van het seizoen en dus vinden voor de kijkers in Nederland alle onderdelen ’s avonds plaats.