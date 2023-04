PEC Zwolle weer terug in Eredivisie

Meteen na het laatste fluitsignaal werd er uitbundig feestgevierd met de meegereisde aanhang, al was het een kleine domper op de feestvreugde dat het gat met nummer twee Heracles Almelo, de concurrent van PEC Zwolle voor het kampioenschap, door het gelijkspel is teruggebracht tot drie punten. Het is de ambitie van PEC Zwolle om het goede seizoen te bekronen met de titel in de Keuken Kampioen Divisie.

De promotie na 34 van de 38 speelronden is een mooi succes voor PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder. De oudere broer van voormalig Ajax-trainer Alfred Schreuder durfde vorig seizoen erin te stappen, toen PEC Zwolle onder Art Langeler een dramatische seizoenstart kende met slechts vier punten uit de eerste twaalf duels. Schreuder wist nieuw elan en energie in de ploeg te brengen, maar eindigde toch als laatste in de Eredivisie.

(vlnr) Stije Resink van Almere City duelleert met Thomas Beelen. Ⓒ ANP

Na een grondige metamorfose van de selectie afgelopen zomer domineerde PEC Zwolle dit seizoen vanaf de eerste speeldag de competitie samen met Heracles. Beide onderlinge confrontaties met de ploeg uit Almelo werden gewonnen door PEC, dat ook een recorduitslag neerzette door FC Den Bosch met 13-0 te verslaan.

In Almere was de productiviteit ver te zoeken. In een kwalitatief tegenvallend duel gaven beide teams elkaar niet veel toe, al waren de betere kansen wel voor PEC Zwolle. Spits Lennart Thy, samen met Dylan Vente van Roda JC met 19 goals bovenaan het topscorersklassement, miste zowel voor als na rust een opgelegde kans. Na de 1-0 van Stije Resink in de 71e minuut leek het promotiefeestje voor PEC Zwolle voor de derde week op rij in het water te gaan vallen, maar het antwoord van Thomas van den Belt volgde snel. De middenvelder, komend seizoen actief in De Kuip voor Feyenoord, kopte de gelijkmaker binnen, zijn zestiende competitiegoal van dit seizoen, en zorgde voor grote feestvreugde bij de meegereisde Zwolse fans.