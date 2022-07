Premium Het beste van De Telegraaf

Eerste Bibian Mentel Playground geopend: ’Dit had mama echt geweldig gevonden’

Oogjes van onbevangen samen spelende jongeren, met én zonder beperking, glinsteren onder de zon. „Dit had mama echt geweldig gevonden”, zegt Julian, zoon van de vorig jaar overleden paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel. In ’hun achtertuin’ werd woensdagmiddag de eerste Bibian Mentel Playground officieel geopend. Voorzien van twee pumptracks en een speeltuin. „Wow, dat dit er zo ligt, met zoveel kinderen vrolijk aan het spelen, in deze stijl met stoere dingen; dat is mama.”