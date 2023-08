Beachvolleyballers Luini en De Groot blijven maar stunten: naar finale op EK

WENEN - Beachvolleyballers Leon Luini en Yorick de Groot hebben de finale bereikt van het Europees kampioenschap in Wenen. Het Nederlandse duo was in de halve eindstrijd te sterk voor Sergiy Popov en Eduard Reznik uit Oekraïne: 22-20 21-18.

Leon Luini en Yorick de Groot zijn dolblij. Ⓒ ANP/HH