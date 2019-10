Bertens: ’Leuke bonus van een geweldig jaar’

Kiki Bertens (L) ontvangt de felicitaties van Ashleigh Barty. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Wat een dag voor Kiki Bertens in het Chinese Shenzhen. Dinsdagochtend berustte ze nog in haar rol als reserve, maar toen Naomi Osaka moest afhaken met een schouderblessure stond ze ineens tegenover ’s werelds nummer één Ashleigh Barty. Die wist Bertens in drie sets te verslaan waardoor ze ineens weer kans maakt op de hoofdprijs van deze lucratieve WTA Finals. Vanuit China vertelt Bertens over deze dolle dinsdag.