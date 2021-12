Prachtgoal Ramiz Zerrouki bezorgt FC Twente drie punten in Deventer

Eerder dit seizoen liet FC Twente tweemaal dure punten liggen tegen een promovendus. Zowel SC Cambuur als NEC was te sterk. Daar leek het in Deventer ook lange tijd op uit te draaien, maar in de slotfase wist FC Twente het alsnog om te keren.

In Deventer trad FC Twente aan zonder captain Wout Brama en dat betekent meestal niet veel goeds voor de ploeg van Ron Jans. Bij alle zeven zeges van dit seizoen en twee gelijke spelen was de routinier van de partij en bij alle nederlagen ontbrak Brama behalve bij de nederlaag tegen SC Cambuur, toen hij slechts acht minuten voor tijd inviel.

Go Ahead kreeg door de eigen aanhang een hart onder de riem gestoken door middel van een groot spandoek met daarop een Sinterklaas-verlanglijstje waarop ‘drie punten’, ‘contractverlenging Kees (van Wonderen, red.)’, ‘handhaving Eredivisie’, ‘degradatie Zwolle’, ‘minder buscombi’s’ en ‘stop zondag 20.00’ was te lezen. Buiten het stadion staken Go Ahead-fans vuurwerk af en op het veld zorgden de hoofdrolspelers voor vuurwerk met een meeslepende openingsfase, waarin Luuk Brouwers en Isac Lidberg (na slordig meevoetballen van FC Twente-doelman Lars Unnerstall) kansen voor de thuisploeg kregen en Michel Vlap de bal namens de bezoekers op de lat knalde.

Unnerstall is dit seizoen terecht veel gelauwerd bij FC Twente, maar kende geen sterke middag in Deventer. Bij een corner waarbij veel Go Ahead-spelers zich om hem heen verzamelden greep de Duitse doelman halfslachtig in, waardoor Inigo Cordoba de openingsgoal kon maken.

FC Twente voetbalde stroef en kreeg weinig kansen. Pas in de loop van de tweede helft kreeg de ploeg van Jans echt grip op de wedstrijd. Jans heeft de beschikking over een ruime selectie en met het inbrengen van Vaclav Cerny en Virgil Misidjan probeerde hij een aanvallende impuls te geven. Uit een corner kwam FC Twente langszij. Spits Ricky van Wolfswinkel, die vrijwel onzichtbaar was in de wedstrijd, stond op de goede plek om de 1-1 binnen te koppen, zijn zesde Eredivisietreffer alweer voor FC Twente. En middenvelder Ramiz Zerrouki maakte het nog mooier voor de Enschedeërs met de schitterende 1-2. De middenvelder, die alleen maar mooie goals lijkt te kunnen maken, veegde de bal in de bovenhoek.