Voetballer van het Jaar: ’Sleutelrol voor Van de Beek’

Kees Kist ziet Donny van de Beek Ajax op sleeptouw nemen tegen SC Heerenveen. „Van de eerste tot de laatste minuut geeft hij vol gas.” Ⓒ ANP Sport

In tijden van rampspoed is een overwinning het beste medicijn. Ajacied Donny van de Beek stelde na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen SC Heerenveen (1-3) dat de gemaakte doelpunten in Friesland zijn ploeg het broodnodige vertrouwen geven. Een stelling die wordt beaamd door voormalig Oranje-international Kees Kist. „In de tweede helft zag je soms weer vlagen van de goed voetballende ploeg van voor de winterstop. Donny vervulde daar zelf een sleutelrol in”, aldus de rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement.