Roland Garros: US Open-kampioene Raducanu ligt eruit, Sakkari ook

Emma Raducanu ligt er al heel vroeg uit op Roland Garros. Ⓒ REUTERS

De Britse tennisster Emma Raducanu is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. De 19-jarige Britse, vorig jaar winnares van de US Open, verloor in drie sets van Aljaksandra Sasnovitsj uit Wit-Rusland. Het werd 3-6 6-1 6-1 voor de nummer 47 van de wereld.