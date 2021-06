Engeland in de ban van cricketschandaal: international onder vuur na racistische en seksistische tweets

Robinson is voorpaginanieuws in alle Engelse kranten donderdag. Woensdag doken tijdens de cricketinterland tussen Engeland en Nieuw-Zeeland plotseling oude tweets op van de Engelse international.

„Ik wil duidelijk maken dat ik niet racistisch en niet seksistisch ben”, las Robinson achteraf een verklaring voor. „Ik heb veel spijt van mijn acties en ik schaam me voor het maken van dergelijke opmerkingen.”

„Ik wil niet dat iets dat acht jaar geleden is gebeurd, de inspanningen van mijn teamgenoten en de Engelse cricketbond tegen racisme schade berokkent. Ik was onbedachtzaam en onverantwoordelijk en, ongeacht mijn gemoedstoestand op dat moment, mijn acties waren onvergeeflijk. Sinds die periode ben ik als persoon volwassener geworden en heb ik héél veel spijt van de tweets. Vandaag zou moeten gaan over mijn inspanningen op het veld en de trots om mijn debuut voor Engeland te maken, maar mijn ondoordachte gedrag in het verleden heeft dit aangetast.”

De Engelse cricketbond heeft een onderzoek gestart naar de feiten.