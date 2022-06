Wéér politiebezoek voor Bahrain-Victorious, hotel twee uur lang doorzocht

Het hotel werd doorzocht door de Deense politie op verzoek van de Franse aanklagers, valt te lezen op de ploegsite. „De agenten onderzochten alle teamwagens, en de kamers van de staf en renners. Het team heeft volledig meegewerkt met alle verzoeken van de agenten en de zoektocht was binnen twee uur afgerond. Er zijn geen producten ingenomen van het team.”

„Na de huiszoeking van de politie, kijkt het team er nu naar uit om zich te focussen op de grootste en beste wielerwedstrijd ter wereld, de Tour de France. Het team zal niet meer verder reageren op het onderwerp.”

Vorig jaar ook raak

Begin deze week, vlak voor vertrek naar Denemarken, vond ook al een huiszoeking plaats bij sommige renners en stafleden van de wielerploeg. Vorig jaar vielen agenten na de zeventiende etappe van de Tour het rennershotel van Bahrain-Victorious in Pau in. Ze doorzochten de hotelkamers van de renners, onder wie de Nederlandse klimmer Poels, en ook de teambus. Gegevens van de trainingen van de renners werden in beslag genomen. „Het gaat om het verkrijgen, transporteren, bezitten en importeren van een verboden middel of een verboden gebruiksmethode door een renner die daar geen medisch voorschrift voor heeft”, meldde de openbaar aanklager in Marseille destijds.

Poels maakt nu geen deel uit van de Tour-selectie van Bahrain Victorious. De Australiër Jack Haig en de Italiaan Damiano Caruso zijn de kopmannen. De Tour start vrijdag met een tijdrit door Kopenhagen.