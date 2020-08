Lewandowski leidt Bayern met ruime cijfers langs Chelsea

Na de ruime zege in de uitwedstrijd tegen Chelsea (0-3) kwamen de Duitsers in München geen moment meer in de problemen. Het werd dankzij twee doelpunten en twee assists van Robert Lewandowski 4-1.

Halverwege de eerste helft leidde Bayern al met 2-0 na doelpunten van Lewandowski en Ivan Perisić. Hoofdrolspeler Lewandowski benutte een strafschop nadat hij zelf naar de grond was gewerkt door Willy Caballero, de keeper van Chelsea. De penalty leek te worden teruggedraaid wegens buitenspel, maar na het raadplegen van de VAR werd die toch toegekend.

Lewandowski was de aangever bij zowel de 2-0 van Perisić als de 3-1 van Corentin Tolisso, een kwartier voor tijd. Tussendoor - vlak voor rust - maakte Tammy Abraham er 2-1 van, maar het werd geen moment spannend in de Allianz Arena. Vlak voor tijd trof Lewandowski ook nog doel met een kopbal.