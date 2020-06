’Portugal rekent op twee Grands Prix in Formule 1’

Rijden Lewis Hamilton, Max Verstappen (r) en Charles Leclerc dit raceseizoen in Portugal? Ⓒ EPA

PORTIMÃO - De Grote Prijs van Portugal keert na een afwezigheid van ruim 20 jaar zo goed als zeker terug in de Formule 1. Het is zelfs mogelijk dat er dit najaar twee opeenvolgende weekeinden wordt geracet op het Autódromo Internacional do Algarve in Portimão.