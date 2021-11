PSV kan nog aanhaken in polonaise na gelijkspel in Monaco

In Stade Louis II waren er bij het 0-0 gelijke spel verzachtende omstandigheden. PSV begon al zonder vijf basiskrachten en raakte tijdens het duel nog eens twee aanvallers kwijt. Dus was het zaak om de schade zo beperkt mogelijk te houden.

De laatste weken gebeurt bij PSV wat Schmidt met zijn omstreden wisselbeleid juist had willen voorkomen. Eerst haakten Noni Madueke en Cody Gakpo af. Daar kwamen de zieke Mario Götze, de gekwetste Davy Pröpper en – verrassend genoeg – aanvoerder Marco van Ginkel nog eens bij. De laatste zat nog wel op de bank, maar had volgens Schmidt last van stramme spieren.

Vertessen naar de kant

Nog in de eerste helft meldde zich ook Yorbe Vertessen in de ziekenboeg. De Belg, die in de eerste helft voor de meeste aanvallende dreiging zorgde, vleide zich vlak voor de pauze in het gras. Met een paar pijnlijke ribben verdween hij naar de kant en kon Bruma zijn opwachting maakte. Tien minuten na de rust was het einde verhaal voor Carlos Vinicius. De spits, tegen FC Twente nog goed voor twee treffers, viel uit met een hamstringblessure. Ritsu Doan, net terug van een blessure, werd zijn vervanger.

Met Doan en Bruma kwamen er nog eens tweede spelers in het veld waarvan PSV eigenlijk al afscheid genomen had. Want Schmidt zorgde in het Stade Louis II toch weer voor een verrassing door Erick Gutiérrez een basisplaats te gunnen. In anderhalf jaar had hij maar een keer eerder bij het samenstellen van zijn elftal een plek voor de Mexicaan in de basis ingeruimd. Dat was op 21 februari bij een wedstrijd tegen Vitesse. Gutiérrez werd toen in de rust alweer naar de kant gehaald. Daar hoefde hij deze keer niet bang voor te zijn.

PSV-trainer Roger Schmidt Ⓒ Pro Shots

Schmidt posteerde Jordan Teze op de rechtsbackpositie en probeerde verder op alle mogelijke manieren zijn middenveld te versterken. Dat was in het laatste competitieduel met FC Twente weer eens een te makkelijk te nemen hindernis gebleken. Philipp Mwene moest naast Ibrahim Sangaré voor meer evenwicht zorgen. ,,Mwene heeft de kwaliteiten om een linie verder naar voren te spelen”, zei Schmidt, die tot gisteravond steeds centrale verdediger Boscagli een linie doorschoof.

Obispo bankzitter

De nieuwe aanpak ging ook ten koste van Armando Obispo, die thuis tegen AS Monaco nog wel speelde. In vergelijking tot dat duel in Eindhoven stonden alleen doelman Joël Drommel, Ramalho en Philipp Max op dezelfde positie.

De wijzigingen pakten in zoverre goed uit dat PSV een helft lang nauwelijks wat weggaf tegen Monaco, dat dramatisch zwak speelde. In het sfeerloze en mager bezette stadion probeerde trainer Niko Kovac met een paar wissels wat meer beleving in zijn ploeg te krijgen. Maar het eerste gevaar na de pauze kwam van Eran Zahavi, die van buiten de zestien naast mikte.

Blessures

Het aantal fysieke ongemakken bij PSV bleef maar aanhouden. Max moest zich laten verzorgen. Niet veel later kreeg Teze kramp. Monaco kwam nu wat vaker in de buurt van het doel van PSV. Gelegenheidsaanvoerder Ramalho redde met het hoofd op de lijn. Daarna zocht PSV, dat ook Gutiérrez nog eens op moest lappen, weer wat meer de aanval, maar het scoorde niet.

Het gelijke spel hoeft voor de kansen op een langer verblijf in de Europa League niet fataal te zijn als PSV thuis tegen Sturm Graz en uit bij Real Sociedad weer aanhaakt in de polonaise.