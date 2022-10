Voormalig NAC-aanvoerder Marí na steekpartij: ’Ik zag iemand sterven’

In La Gazzetta dello Sport vertelt Marí dat hij geluk heeft gehad. „Ik had een winkelwagentje waarin mijn zoon zat. Opeens voelde ik een enorme pijn in mijn rug en daarna werd iemand anders in zijn nek gestoken. Ik zag iemand voor mijn ogen sterven.”

Trainer Raffaele Palladino en voorzitter Adriano Galliani van Monza hebben inmiddels met Marí gesproken. „Pablo is een geweldige kerel, hij maakte al grapjes en vertelde dat hij maandag weer op het trainingsveld staat”, aldus Galliani. „Ik heb hem de groeten gedaan van Berlusconi (Silvio Berlusconi, oud-premier van Italië en oud-voorzitter van AC Milan, is nu eigenaar van Monza, red.).

Een 47-jarige medewerker van de supermarkt overleefde de steekpartij niet. Marí en nog vier andere personen raakten gewond. De politie houdt een 46-jarige man verantwoordelijk voor de steekpartij. Hij stak wild om zich heen met een mes en is aangehouden. Over zijn motief is niets bekend. De man zou volgens Italiaanse media psychische problemen hebben.

Marí (29) wordt door Arsenal verhuurd aan Monza. Hij speelde tussen 2017 en 2018 als huurling van Manchester City 31 wedstrijden voor NAC Breda.

Monza

Monza heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers. „Heel AC Monza is diep ontroerd door het verdriet van de familie door het verlies van Luis Fernando Ruggieri, slachtoffer van de waanzin die gisteravond in Assago plaatsvond. De gedachten in deze uren zijn ook bij de andere gewonden en hun families.”