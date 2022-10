Voormalig NAC-aanvoerder Marí neergestoken in supermarkt

Marí was een van de zes mensen die gewond raakte bij de steekpartij, nadat een 46-jarige persoon buiten een supermarkt om zich heen stak met een mes. Klanten zouden de aanvaller hebben gestopt, waarna de politie hem later heeft gearresteerd. Volgens de eerste berichten is een persoon overleden en vier mensen hebben ernstige verwondingen opgelopen.

Arsenal-coach Mikel Arteta reageerde in Eindhoven na afloop van de 2-0-nederlaag tegen PSV op het bericht. "Ik hoor het net, maar ik weet dat (technisch directeur) Edu contact heeft gehad met zijn familie. Hij is in het ziekenhuis, maar hij lijkt oké", aldus Arteta tegenover The Mirror.

Marí werd in het seizoen 2017/18 door Manchester City verhuurd aan NAC Breda en speelde 31 wedstrijden in de Eredivisie. Hij werd in Noord-Brabant al snel een publiekslieveling en droeg ook de aanvoerdersband. Hij vertrok daarna naar het Braziliaanse Flamengo om later weer terug te keren in de Premier League bij Arsenal.