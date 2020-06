Steven Bergwijn wil ondanks verspeelde voorsprong positief blijven

Bergwijn is de tweede speler die scoort in zijn eerste drie thuisdeil voor de Spurs na Rafael van der Vaart in 2010. De voormalige aanvaller van PSV maakte in januari van dit jaar de overstap naar Tottenham.

Bergwijn nam de bal in de 27e minuut op het middenveld aan en troefde United-verdediger Harry Maguire af en ging recht op doelman David De Gea af. Oog in oog met de Spanjaard schoot hij hard binnen. Kort daarop zette Bergwijn Son Heung-min vrij, maar De Gea bracht wel redding op de kopbal van de Zuid-Koreaan.

„We speelden een goede eerste helft maar we hadden door moeten gaan. We lieten hen te veel druk zetten in de tweede helft, we hebben het onszelf lastig gemaakt”, zei Bergwijn.

Zijn coach José Mourinho beaamde dat. „Ik had geen spelers op de bank om mee te reageren op wat ik in het veld zag. De spelers deden verdedigend fantastisch hun werk. De laatste 15 minuten waren heel lastig voor ons. Toen had ik graag Lucas Moura en Dele Alli erbij gehad”, zei hij tegen BBC Radio.