De cijfers achter het zoveelste record van Lionel Messi

Messi speelde al na een kwartier de meegekomen Arturo Vidal vrij in de zestien. De Chileen haalde vervolgens hard uit en zette Barcelona op voorsprong.

Goed voor assist nummer 20 van de kleine Argentijn. Zijn beste aantal uit zijn carrière. Jawel, ook op z’n 33ste kan Messi nog nieuwe records neerzetten.

Hij is daarmee de eerste speler in La Liga met minstens 20 assists sinds Xavi (20) in het seizoen 2008-2009. Maar wel de allereerste met ook nog eens minstens 20 doelpunten (22). Op dat vlak deed in de top vijf competities in Europa alleen Thierry Henry beter met 24 goals en 20 assists voor Arsenal in 2002/03.

De statistieken die Messi de voorbije jaren bij elkaar voetbalde, zijn verbluffend. Ook op het vlak van assists geven. Vraag dat maar aan Luis Suarez. Liefst 32 keer scoorde hij in de competitie op aangeven van de Argentijn.

Top vijf ontvangers:

1. Luis Suarez - 32

2. Pedro - 14

3. Samuel Eto’o - 13

4. Neymar - 12

5. David Villa - 10

Het was voor Messi zijn zesde assist tegen Real Valladolid, maar dat is verre van zijn favoriete tegenstander op dat vlak.

1. Levante - 15

2. Getafe - 12

3. Betis/Valencia/Celta - 10

4. Real Madrid - 9

5. Bilbao/Sevilla/Espanyol - 8

Tot nu toe had Messi dus nog nooit 20 assists in één La Liga-seizoen achter zijn naam kunnen schrijven. Maar hij kwam er twee keer wel heel dichtbij:

1. 20 assists (2019-2020)

2. 18 assists (2014-2015/2010-2011)

3. 16 assists (2015-2016/2011-2012)

4. 13 assists (2018-2019)

5. 12 assists (2012-2013/2007-2008)

Bron: Het Nieuwsblad