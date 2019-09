Ajax is voorzichtig met Van de Beek

Ajax is voorzichtig met Donny van de Beek. De middenvelder ontbreekt zaterdag tijdens de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Het is nog maar zeer de vraag of hij dinsdag wel tegen Lille in de Champions League kan spelen.

Van de Beek herstelt van een bovenbeenblessure. Hij trainde vrijdag nog individueel. „Het gaat best goed”, vertelde trainer Erik ten Hag. „Maar we moeten er ook voor zorgen dat hij niet terugvalt. We bekijken het van dag tot dag. Maar hij zal eerst weer aan de groepstraining moeten deelnemen.”

Ajax gaat volgende week zondag op bezoek bij PSV. Ten Hag verwacht dat Noussair Mazraoui dan wel weer beschikbaar is. De verdediger ontbreekt tegen sc Heerenveen nog wegens een spierblessure. Siem de Jong maakt zaterdag voor het eerst dit seizoen deel uit van de selectie van Ajax. „Hij is er nu klaar voor”, zei Ten Hag.

Dest

Dest maakt een stormachtige ontwikkeling door bij Ajax en is onderwerp van gesprek tijdens de persconferentie. Het gaat vooral over of de jongeling niet beter voor Oranje kan kiezen, in plaats van Team USA. „Je wisselt met hem van gedachte, maar uiteindelijk moet hij de keuze maken”, zegt Ten Hag, die de KNVB en bondscoach Ronald Koeman tipte over zijn pupil bij Ajax. „Het is uiteindelijk de keuze van de speler. Hij moet kiezen waar hij zich het beste bij voelt. Als Nederlandse trainer zie ik dat hij liever voor Nederland kiest, maar ik respecteer zijn keuze als die valt op Team USA.”

„De ontwikkeling van Dest verbaast mij niet”, gaat Ten Hag verder. „Hij is een goede optie voor de basis.” Noussair Mazraoui kampt met een blessure, die normaal gesproken de rechtsback-positie inneemt.