Record Jong Oranje met tiende zege op rij

Halverwege was het al 3-0. Dani de Wit maakte er twee, Ferdi Kadioglu schoot er één in. Na de hervatting scoorden Deyovaisio Zeefuik en Jurgen Ekkelenkamp, de Ajacied die debuteerde.

„We zijn nog niet geplaatst”, zei Van de Looi naderhand bij FOX Sports. „Maar misschien wel zo goed als. Dat is dan mooi meegenomen na deze avond. We zijn op weg en hebben weer een horde genomen, al was het misschien niet de leukste horde. Het is veel interessanter en beter om tegen landen van vergelijkbaar niveau te voetballen, zoals dat bijvoorbeeld in de Nations League gebeurt.”

Mitchel Bakker probeert Kieron Garcia van Gibraltar te omzeilen. Ⓒ ANP

Enkele uren voor de aftrap werd bekend dat Jordan Teze niet kon meedoen. De 21-jarige verdediger van PSV testte positief op het coronavirus.

Voor Jong Oranje was het de tiende opeenvolgende zege, een record. De laatste nederlaag dateert van november 2018 tegen Duitsland.

Het Europees kampioenschap wordt volgend jaar gespeeld in Hongarije en Slovenië.