Filippo Ganna verrast in Giro en wint voor tweede keer in vijf dagen

Ganna maakte onderdeel uit van de vroege vlucht en hield - hoewel de ongeveer 5000 hoogtemeters voor hem als zwaargewicht een nadeel waren - als enige stand. In totaal reed hij 180 van de in totaal 225 kilometer in de aanval.

De uit het peloton weggesprongen Thomas De Gendt en Einer Rubio sloten in de slotfase nog aan bij de rijder van Ineos, maar konden bergop niet volgen. Het tweetal werd voor de top weer bijgehaald door het uitgedunde peloton. Daarin zaten vrijwel alle favorieten. In de afdaling naar de finish vielen in die groep geen grote gaten, waardoor de Portugees João Almeida van Deceuninck-Quick Step de leider in het algemeen klassement blijft.

Filippo Ganna boekte woensdag zijn tweede ritzege van deze Giro. Ⓒ AFP

Wilco Kelderman

Wilco Kelderman maakte aan de meet onderdeel uit van het peloton. De Nederlandse kopman van Sunweb schoof op van de vierde naar de derde plek in het algemeen klassement. Jonathan Klever Caicedo, die de 225 kilometer lange etappe als nummer twee was begonnen, kon het tempo op de slotklim niet volgen.

Wilco Kelderman is goed begonnen aan de Giro d’Italia. Ⓒ AFP

Steven Kruijswijk (15e) staat achtste. Donderdag volgt een heuvelrit van Castrovillari naar Matera over 188 kilometer.

Pieter Weening

Pieter Weening stapte woensdag af. De 39-jarige Friese routinier van Trek-Segafredo had nog te veel last van de gevolgen van een valpartij een dag eerder. „Pieter voelde zich een beetje duizelig op de fiets. Daarom hebben we besloten hem uit koers te halen”, meldde het team via Twitter.

Weening gaat ervan uit dat hij woensdag weer op de fiets zit. Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

Weening, halverwege dit jaar aangetrokken door Trek, viel dinsdag door een op de weg gevallen bidon. Hij hield vooral schaafwonden over aan de val, maar reed de etappe gewoon uit.

Uit onderzoek kwam naar voren dat er geen aanwijsbare redenen waren om woensdag niet te starten in de vijfde etappe van de Giro. Eenmaal op de fiets bleek het toch niet te gaan. „Pieter zal nu opnieuw onderzoeken ondergaan”, aldus Trek.