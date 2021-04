Video: Frenkie de Jong en Sergiño Dest in de rij voor foto met Lionel Messi

Premium Voetbal

Frenkie de Jong bejubeld in Spaanse media: een 10!

Mede dankzij een glorieus optreden van Frenkie de Jong legde FC Barcelona zonder pardon Athletic Bilbao over de knie in de Copa Del Rey: 4-0. Het betekende de eerste prijs van de Catalanen onder trainer Ronald Koeman. In de Spaanse media wordt De Jong - goed voor een goal en twee assists - de hemel ...