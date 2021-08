Premium Het beste van De Telegraaf

Bondscoach niet bang om te verjongen en gevestigde namen buiten basis te laten Hand van oude meester Avital Selinger zichtbaar bij vlekkeloze EK-start volleybalsters

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Bondscoach Avital Selinger drukt direct zijn stempel op Oranje. Ⓒ Foto ANP/HH

AMSTERDAM - De hand van de doorgewinterde bondscoach Avital Selinger was duidelijk zichtbaar in de eerste EK-wedstrijd van de Nederlandse volleybalsters. In het Roemeense Cluj-Napoca won Oranje met klinkende cijfers van Oekraïne en maakte het indruk met een goede onderlinge afstemming bij aanval en verdediging. Bovendien bleek dat Selinger niet bang is om te verjongen en gevestigde namen buiten de basis te laten.